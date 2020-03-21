دعماً لجهود الدولة في مكافحة «كورونا».. 11 سيارة إسعاف ومعدات طبية بـ 12 مليوناً من مجموعة إماراتية

دبي (الاتحاد) قدمت مجموعة عائلية إماراتية من دبي، تبرعاً سخياً، دعماً لجهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتمثل في شراء 11 سيارة إسعاف بقيمة 7 ملايين درهم، بالإضافة إلى 50 جهاز «صدمات القلب الكهربائية» بقيمة مليونين ونصف المليون درهم، بالإضافة إلى 50 جهازاً لـ«الإنعاش القلبي الرئوي الميكانيكي» بقيمة مليونين ونصف المليون درهم ليصل المجموع الكلي إلى 12 مليون درهم، لتقديمها إلى مؤسسة دبي للإسعاف، دعمًا للجهود الوقائية والتدابير الاحترازية، التي تعكف عليها الدولة حالياً، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وذلك بحسب ما أعلنته جمعية دار البر.

وأكد عبد الله الفلاسي، المدير التنفيذي للجمعية، أن هذا تبرع يقدم صورة مشرقة للعالم لتكاتف الإماراتيين، والتفافهم حول وطنهم وقيادتهم الرشيدة في الأزمات والطوارئ، وأنهم «جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، مشيراً إلى أنه «في الأزمات تظهر المواقف، ويطفو حب الوطن».

وثمن خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ما قامت به بعض الأسر الإماراتية من تبرعات سخية للمساهمة في تشديد الإجراءات الوقائية الاحترازية لدرء وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» ما يظهر المعدن الإماراتي الأصيل، وما يتسم به المواطن من صفات إنسانية وحضارية نادرة.

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