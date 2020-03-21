«بشارة خير» دليل شرطة دبي للأمومة والطفولة

دبي (الاتحاد) أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية ومجلس الموارد البشرية في شرطة دبي، الدليل الشامل للأمومة والطفولة

« بشارة خير»، الذي يستهدف الأمهات، وكافة الموظفات العسكريات والمدنيات في شرطة دبي، ليدعم مسيرتهن الوظيفية، ويلبي احتياجاتهن المعرفية، حيث يلخص القوانين والمميزات الوظيفية لهن بطريقة سهلة تتيح معرفة الحقوق والواجبات لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمومة ومتطلبات العمل.

وقال اللواء الدكتور السلال الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس مجلس الموارد البشرية، إن هذا الدليل الذي تم إعداده من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية ومجلس الموارد البشرية، والأمهات العاملات في الشرطة، يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي للموظفات الأمهات العاملات في مختلف الميادين، ويوفر لهن كل سبل النجاح، وبيئة العمل المناسبة والسعيدة.

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