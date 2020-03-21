ميثاء آل نهيان: الإمارات أنموذج إسعاد البشر

أبوظبي( الاتحاد)

قالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دوبامين في كلمة لها بمناسبة يوم السعادة العالمي الذي يوافق العشرين من مارس من كل عام: «ثروتي.. سعادة شعبي» عبارة قالها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فأصبح شعب الإمارات أسعد شعوب العالم، حيث آمن «طيب الله ثراه» بأن سعادة المجتمع هي الثروة الحقيقة، واعتبرها نهجاً للدولة.

وأضافت: تحرص القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مواصلة ما بدأه الأب المؤسس، حيث يتلمسون احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، ويوفرون لهم الحياة الكريمة، ولم يقتصر مفهوم السعادة في رؤية القيادة الرشيدة على أفراد المجتمع الإماراتي فحسب، بل كان مفهوماً شاملاً، وامتد عطاؤهم وخيرهم إلى بقاع الأرض كافة، فأصبحت الإمارات نموذجاً دولياً رائداً وملهماً في تعزيز الإيجابية، وإسعاد البشرية.

وتابعت: نسعى في مؤسسة دوبامين من خلال أنشطتنا وبرامجنا المختلفة إلى تعزيز المهارات العملية والسلوكيات الخاصة بطرق التفكير الإيجابي، وتكوين نظرة متفائلة للحاضر والمستقبل، مستهدفين كل أفراد المجتمع عامة، وفئة الشباب خاصة.

وأكدت استعداد المؤسسة للتعاون المستقبلي مع وزارة السعادة ووزارة الدولة لشؤون الشباب ومؤسسة الإمارات للشباب، لتعزيز ثقافة السعادة والإيجابية بين الشباب، وإطلاق مبادرات مبتكرة، لدعم أنماط الحياة الإيجابية للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن.