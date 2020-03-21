مليونا درهم ومجمع سكني من أسرة مواطنة ضمن مبادرة «ملتزمون يا وطن»

عمر الحلاوي (العين) أعلنت أسرة المرحوم حمد مرزوق العامري التبرع بمبلغ 2 مليون درهم، بالإضافة إلى وضع مجمع سكني يتكون من 230 وحدة تحت تصرف الجهات الحكومية والصحية، وذلك ضمن مبادرة «ملتزمون يا وطن» وفي إطار رد الجميل والمساهمة مع جهود الدولة وقيادتها الرشيدة لمواجهة فيروس «كورونا» والحد من انتشاره والجهود العظيمة التي تبذلها المؤسسات الطبية المختلفة.

وقال الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري: إن خير الإمارات ونعيمها جميل في عنق كل من يعيش على أرضها الطيبة بالإضافة إلى أن الشركات ورجال الأعمال جميعهم المواطنين والمقيمين استفادوا من الدولة في تطوير أعمالهم وزيادة رأس مالهم وكانت الإمارات حاضنة لأعمالهم بتنميتها وتطويرها بما توفره من بيئة رائدة وقوانين استثمارية لا مثيل لها على مستوى العالم، فلذلك يتوجب على الجميع رد الجميل عبر مبادرات إنسانية تؤكد التكاتف. وأضاف: أن لديه مجمعا سكنيا جديدا شارف على الانتهاء يتكون من 230 وحدة سكنية يضعه تحت تصرف الجهات المسؤولة للاستفادة منه، خاصة أن الدولة ستستقبل أكثر من 4 آلاف طالب مبتعث خارج الدولة.

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