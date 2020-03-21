«فيديوهات الحوادث الحقيقية» تعزز السلامة المرورية

أبوظبي (الاتحاد)

كشف استطلاع للرأي أجرته «شرطة أبوظبي» مؤخراً، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تأييد 86% من الجمهور، نشر الفيديوهات الحقيقية للحوادث المرورية، واعتبرها نحو 6500 مشارك، أسلوباً فعالاً في الحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة لمستخدمي الطرق.

وأكد العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي أن نشر الفيديوهات الحقيقية للحوادث المرورية، بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة بإمارة أبوظبي، يحقق أرقامًا قياسية، في أعداد المشاهدين والمعلقين على حسابات «شرطة أبوظبي» وشركائها من المؤسسات الإعلامية والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال مبادرة «لكم التعليق» التي أتاحت للجمهور فرصة المشاركة، وإسداء النصائح والمقترحات كشريك أساسي في منظومة التوعية الأمنية لشرطة أبوظبي.

وأشاد بالتفاعل الواسع للجمهور، وحرصهم على المشاركة، في كل ما يخص أمن وسلامة المجتمع، ما يؤكد الإيجابية، والشعور الوطني بالمسؤولية المجتمعية، ويعكس قيم «المواطنة الإيجابية»، التي رسختها القيادة الحكيمة، وتمثلت في رقي الوعي الأمني، و«روح المبادرة» لدى جميع أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي المباشرة التي تجريها شرطة أبوظبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقياس أثر حملاتها، توفر مؤشرات سريعة، وذات مصداقية عالية.