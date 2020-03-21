سفير الدولة لدى الصين: الإماراتيون وطاقم السفارة بخير

بكين ( الاتحاد )

أكد الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية: «إن جميع مواطني الإمارات في الصين وطاقم عمل السفارة بخير»، لافتاً إلى أن الأوضاع مستقرة في الصين بشكل عام، والعاصمة بكين خصوصاً، وفي تحسن مستمر رغم إدراك الجميع أن التحدي لم ينته بعد.

وأضاف أن الحياة الطبيعية بدأت تعود إلى طبيعتها مع المحافظة على الإجراءات الوقائية اللازمة، لافتاً إلى أنه وبفضل فعالية الإجراءات الوقائية والوعي الشعبي العام في الصين، أصبح التغلب على وباء كوفيد 19 قريباً، على العكس من بداية تفشي الوباء، خاصة في مدينة ووهان، الأمر الذي دفع حكومة الصين لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة مثل غلق مدن وتعليق الدراسة واعتماد نظام العمل من المنزل وغيرها من الإجراءات التي لولا الوعي والالتزام الشعبي ما تحققت النتائج الإيجابية التي نراها اليوم في الصين.

وأشار السفير الظاهري إلى أن الوضع تخطى حالة الفزع، وهناك انخفاض في حالات الإصابات، وبلغت نسبة التعافي 90%، لافتاً إلى زيارة الرئيس الصيني شي ني بينج مدينة ووهان مركز تفشي الوباء، وإعلانه أنه قد تمت السيطرة على فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن نجاح الصين في سرعة التغلب على الفيروس بأقل الأضرار جاء نتيجة للوعي الشعبي وجهود الحكومة، مع الالتزام الفردي.