500 درهم غرامة إيقاف المركبة في «عبور المشاة»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت شرطة أبوظبي عبر منصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي (تويتر وانستغرام) قائدي المركبات بضرورة خفض السرعات والالتزام بإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم ضمن حملة درب السلامة.

وكثفت جهودها لتوفير العبور الآمن للمشاة من خلال مخالفة قائدي المركبات غير الملتزمين بتوفير العبور الآمن للمشاة، والتنسيق مع الشركاء لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة من خلال إنشاء الجسور والأنفاق، وإغلاق الفجوات في الأسوار على الطرق المختلفة.

وأوضحت أن جهود مرور أبوظبي مستمرة في خطة التوعية التي تشمل توعية العمال في القطاع الخاص والوصول إليهم في أماكن عملهم وتوعية عمال الزراعة، وتشجيعهم على الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة.

ولفتت إلى تشديد العقوبات بحق السائقين المتهورين، الذين لا يحترمون حقوق المشاة، ويعرضون حياتهم للخطر، في ثلاث مخالفات أخرى، هي: مخالفة إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة، وغرامتها 500 درهم، ومخالفة إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطراً للمارة أو تعرقل حركة المشاة، وغرامتها 400 درهم، ومخالفة إيقاف المركبة على الأرصفة، وغرامتها 400 درهم.

ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى زيادة الحرص والانتباه للمشاة على الطرق، وخفض السرعات بالقرب من معابر المشاة، ومنحهم الأفضلية في العبور، والانتباه، وخفض السرعات بالقرب من الأسواق والأماكن الصناعية والأماكن التي تشهد كثافة سكانية.

كما حثت شرطة أبوظبي المشاة على الالتزام باستخدام الأنفاق والجسور المخصصة لعبورهم، وعدم استخدام الأماكن غير المخصصة، مشيرة إلى أن دوريات المرور تكثف رقابتها على الطرق لرصد الأشخاص الذين يعبرون الشارع من غير الأماكن المخصصة، معرضين أنفسهم للخطر، من دون إدراك للنتائج المترتبة على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.