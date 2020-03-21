أمطار رعدية في مناطق متفرقة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار الخير ليلة أمس على مدينة أبوظبي ومناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يشهد اليوم سقوط أمطار غزيرة، حال تحرك السحب الركامية مساء. وذكر المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن الحالة الجوية أن الدولة تشهد تقلبات جوية بدأت الأربعاء وتمتد حتى الاثنين، نتيجة لتأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يعمل على تحرك تشكلات مختلفة من السحب من الغرب، أغلبها عالية ومتوسطة، يتخللها بعض السحب المنخفضة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد. وبدأ المنخفض الجوي يتعمق مع زيادة كمية الرطوبة في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تطور السحب، ليتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، مع فرصة لحدوث البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق اليوم وغداً.

وأشار المركز إلى أن حدة الحالة الجوية تخف الاثنين وتقل السحب، ويكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة شرقاً صباحاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.