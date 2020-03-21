«مكتبة اتحاد الإمارات» تطلق خدماتها عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «مكتبة اتحاد الإمارات» في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حزمة من الخدمات تتيح لكل الباحثين الوصول إلى المعلومات عن بُعد، من خلال البوابة الإلكترونية للمكتبة: «https://elibrary.ecssr.ae/ECSSR»، وتضم البوابة أكثر من 5 ملايين مصدر رقمي متنوع، وتسمح الخدمات الجديدة بتعزيز مستويات الاستفادة من هذا المحتوى الضخم مجاناً، لكل الراغبين في الوصول إلى المراجع والكتب، باللغتين العربية والإنجليزية، وفي شتى الموضوعات.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار حرص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على نشر المعرفة وتسهيل الوصول إليها وتجاوز الصعوبات التي فرضها وباء «كورونا» المستجد (كوفيد-19) على الناس كافة، خاصة الباحثين وطلبة العلم، وتفعيلاً لقيم وممارسات المسؤولية المجتمعية.

وقال سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، إن هذه الخدمات تأتي في سياق مواكبة المركز الدائمة لكل المستجدات التي تتطلب اتخاذ إجراءات تتسق والتغيرات الجارية على الصعد كافة، وحرصاً على سلامة أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وصحتهم، من دون أن يؤثر ذلك في قدرة الطلبة والباحثين على تلقي معارفهم وعلومهم وتغذية دراساتهم ببيانات مرجعية تعزز من رصانتها العلمية والأكاديمية، مؤكداً سعادته أن المركز سيبقى حاضناً للباحثين عن استقاء المعرفة من منابعها.

وستقوم المكتبة باستقبال طلبات الباحثين والمستفيدين عبر البريد الإلكتروني:[email protected]، أو عبر الهاتف: +97124044780/‏‏‏781، وإمدادهم بالمصادر والمعلومات التي يحتاجون إليها، حيث سيتم إرسالها إليهم من خلال البريد الإلكتروني خلال ساعات العمل الرسمي في «مكتبة اتحاد الإمارات». الجدير بالذكر، أن مكتبة «اتحاد الإمارات» التي أُنشِئت في عام 1994 بالتزامن مع إنشاء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تعد من كبريات المكتبات في المنطقة، وتقدم خدماتها للجمهور، ولنخب الباحثين، وتوفر أكثر من نصف مليون كتاب ورقي، متاح في مقر المكتبة، في العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، والقضايا التي تهمّ المتخصصين والباحثين وطلبة العلم في شتى الحقول والتخصصات.