سيف بن زايد: المستقبل لمن يملك العلوم

أبوظبي (الاتحاد) أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص القيادة الرشيدة على استمرارية العملية التعليمية في كل الظروف، وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «إن هذا الحرص يتطلب الحسّ بالمسؤولية وتضافر جميع الجهود من الأهل والطلبة والمعلمين، فالمستقبل دوماً لمن يملك المعارف والعلوم».

ونشر سموه فيديو مصاحباً للتغريدة تضمن تصريحات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حول أهمية التدريب والتعليم ودوره في تبوؤ الإمارات المراكز الأولى في مجالات عدة.



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