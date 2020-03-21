«التعليم والمعرفة»: مدارس أبوظبي جاهزة لبدء التعلم عن بعد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن الأيام القليلة الماضية أكدت تضافر جهود المجتمع بأكمله، من شركاء وأولياء أمور، لتمكين التعليم وضمان استمراريته لطلابنا، حيث من المقرر انطلاق التعليم عن بُعد غداً.

وأبلغت مدارس خاصة أولياء الأمور اتخاذ العديد من التدابير الخاصة بتلقي الطلبة الدروس التعليمية عن بعد من خلال إجراءات متنوعة من أجل تطبيق أمثل للتعليم عن بُعد، وتوافر المعلمين لتقديم الإجابات عن أسئلة الطلبة، كما قامت المدارس بالتواصل مع أولياء أمور الطلبة في حال عدم توافر الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر.

وحددت الدائرة إجراءات واضحة للمدارس وذوي الطلبة لضمان انسيابية توفير المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليم عن بُعد، حيث طلبت من المدارس التواصل مع أولياء الأمور لحصر متطلباتهم للتعليم عن بعد، وبعد انتهاء المدارس من حصر المتطلبات، تقوم المدرسة بتقييم احتياجاتها من هذه المتطلبات، حسب المنهاج والخطة التعليمية المعتمدة للتعليم عن بعد، مشيرة إلى أن هذه الاحتياجات تختلف من مدرسة لأخرى.

وأوضحت الدائرة أن كل مدرسة تقوم بتقديم طلباتها للدائرة للحصول على الأجهزة وغيرها من المتطلبات، مثل خدمة الاتصال بالإنترنت، حيث يتم توفير هذه المتطلبات وتسليمها للمدرسة على هيئة الإعارة لاستخدامها خلال فترة التعليم عن بعد، فيما تقوم المدرسة بتسليم المتطلبات لأولياء الأمور.

ولفتت إلى أن أولياء الأمور يمكنهم المتابعة مع المدرسة مباشرة بهذا الخصوص، وفي حال واجهوا أي تحديات مع المدرسة، يمكنهم التواصل مع دائرة التعليم والمعرفة مباشرة، عبر الخط الساخن لأولياء الأمور على الرقم 00971563771833. وأشارت الدائرة إلى أنها ستقوم بتوزيع الأجهزة على المدارس المستحقة، والتي سيتم تسليمها على سبيل الإعارة، موضحة أن المدارس المستحقة للأجهزة هي المدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة جدًا، وسيتم توفير الأجهزة بناء على احتياجات كل مدرسة. وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، أن طريقة تقديم المدارس لمناهجها التعليمية عن بعد ستختلف من مدرسة لأخرى، وفقاً لخطط كل مدرسة ونظامها التعليمي، إلا أن مبادرة التعليم عن بُعد تشمل صفوف الروضة أولى وحتى الصف الثاني عشر، وسيقوم جميع الطلبة بتسلم المواد التعليمية عن بعد وستقدّم المدارس الموادّ المطلوبة، بناءً على متطلّبات المناهج الدراسيّة التي تتبناها، كما ستلتزم جميع المدارس بتدريس المواد الأساسية، والتي تشمل اللّغة العربيّة والرياضيّات والعلوم واللّغة الإنجليزيّة.

وأشارت إلى أن المعلمين سيكونون موجودين، وعلى أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للطلبة.

وبخصوص الطلبة المبتعثين، أعلنت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني عدم تحملهم أي تبعات مالية أو عواقب إدارية لدى عودتهم إلى الإمارات. كما أتاحت لهم عدداً من الخيارات عند العودة للإمارات: وهي متابعة الدراسة عن بعد، في حال وفرت الجامعة هذا الخيار، أو تسجيل ودراسة المواد في إحدى الجامعات في الإمارات، ونقل الساعات للجامعة المبتعث لها الطالب، أو تجميد البعثة بشكل مؤقت ولحين التمكن من العودة لبلد الابتعاث.