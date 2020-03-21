العتيبة: سلامة مواطنينا في أميركا أولوية

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

ناشد السفير يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى واشنطن، المواطنين الموجودين في الولايات المتحدة الأميركية، التسجيل في «تواجدي»، وذلك بعد زيادة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرجاء الولايات المتحدة، مؤكداً أنه ظل هذه الأحداث يبعث برسالة طمأنة للجميع أن السفارة وجميع القنصليات في الولايات المتحدة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي تقف على استعداد لتقديم كل المساعدات الممكنة للمواطنين في هذه الظروف، حيث إن الأولوية القصوى هي المحافظة على سلامة المواطنين وصحتهم، وذلك باتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المحلية المختصة.

وأضاف في رسالة مصورة، أمس: «نود من المواطنين الموجودين في الولايات المتحدة موافاة السفارة بأحدث البيانات الخاصة بهم للتمكن من التواصل معهم عند الضرورة، وكذلك التسجيل في خدمة (تواجدي) التي توفرها وزارة الخارجية والتعاون الدولي لضمان التواصل مع مواطني الدولة في الخارج في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وفي حال حاجتهم لأي مساعدة يجب التواصل مع السفارة وجميع قنصليات الدولة في الولايات المتحدة التي ستكون في خدمتهم في الظروف كافة».

ودعت سفارة الدولة في واشنطن المواطنين الموجودين في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية (على حسابهم الخاص) لأغراض الدراسة والعلاج والسياحة أو أي أعمال خاصة أخرى للتواصل مع السفارة لتحديث بياناتهم للضرورة، وذلك على رقم 0012024315530، مشيرة إلى ضرورة اتباع جميع المواطنين الموجودين، للتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية وإدارات المؤسسات التعليمية والمستشفيات في مناطق إقاماتهم، ووفرت رقما للتواصل مع السفارة هو 0012022432400.

وخصصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الرقم 0097124965228 للرد على جميع استفسارات حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة، إضافة إلى تقديم الدعم للحالات الإنسانية والاستثنائية ضماناً لعودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة.

وأفادت الوزارة بأنه نظراً لضغط المكالمات، فإنه تم تخصيص رقم هاتفي إضافي لاستقبال الاستفسارات هو 0097192083344، للرد على استفسارات أصحاب الإقامات السارية والموجودين خارج الدولة.