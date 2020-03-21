الإمارات.. تمكين مرضى متلازمة داون

أبوظبي(الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات في اليوم العالمي لمتلازمة دوان الموافق 21 مارس من كل عام، كمناسبة لتوعية المجتمع بمتلازمة داون، والتأكيد على أهمية تقديم الدعم والرعاية لمرضى متلازمة دوان، والسعي لدمجهم في المجتمع، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم وتمكينهم لإثبات ذاتهم وقدراتهم وتقديم الدعم لأسرهم في التعامل مع تحديات هذا المرض.

وحرصت دولة الإمارات على تقديم الرعاية الشاملة والخدمات الصحية والتعليمية النوعية، وضمان حقوق أصحاب الهمم بشكل عام، حيث تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة في حقوق أصحاب الهمم، مجسدة بذلك توجيهات القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً على الصعيد المحلي والعالمي في سبيل خدمة هذه الفئة لضمان اندماجهم في المجتمع، والاستفادة من طاقاتهم في مسيرة التنمية المستدامة.

وخصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مرضى متلازمة داون بحزمة مبتكرة من خدمات الرعاية الصحية، تمثلت بإنشاء عيادة متعددة التخصصات توفر سبل رعاية عالية الجودة في بيئة صديقة لمرضى متلازمة داون، من قبل أطباء الأطفال، إلى جانب إشراك اختصاصي اجتماعي متخصص للاهتمام بصحتهم النفسية والعاطفية لتحفيزهم على إطلاق قدراتهم، ضمن منظومة متكاملة تكفل لهم جودة الحياة، بالإضافة إلى إقامة وحدة إلكترونية للإشراف الصحي.