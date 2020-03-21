«الشؤون الإسلامية»: «أم الإمارات» فخر لنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الأم منبع القيم الإنسانية والبطولية والحضارية لكل المجتمعات وشريكة الأب في إعداد أجيال المستقبل.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة: توارثنا في موروثنا الإماراتي وعاداتنا وتقاليدنا إجلال وبر الأم، ويرتبط الموروث بالقيم الدينية التي تكرم من له الفضل في سلسلة التتابع والوجود على هذه الدنيا، إنها الأم، تلك الإنسانة العظيمة، مدرسة القيم الإنسانية النبيلة، ومعلمة البنات والبنين، تحية لك أيتها الأم تحية إجلال وتعظيم وتقدير، لا نستطيع مكافأتك على ما قدمتِه، وما تقدمينه عظيم كبير.

وأكد أن «أم الإمارات» سمو الشيخة‏ فاطمة بنت مبارك تقدم كل الدعم والرعاية للأمهات عبر مؤسسات تخصصت في متابعة شؤون الأم في المجتمع لتحظى بالمكانة اللائقة والمرموقة في الدولة.

واستشهد محمد سعيد النيادي- مدير عام الهيئة في كلمة بمناسبة يوم الأم بذكر الرسول (صلى الله عليه وسلم) لها بحسن الصحبة ثلاث مرات قبل ذكر الأب، للدلالة على مكانة الأم الكبيرة في شريعتنا السمحاء، وقال: «للأم مكانة عظيمة في النفوس وقدر كبير في المجتمعات، فهي مهد الحنان والعطف وصانعة أجيال المستقبل ومعدّتهم، ونحن في دولة الإمارات حق أن نفاخر جميعاً بوالدتنا «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ونشكر سموها على ما تقدمه من جهود كبيرة في بناء المجتمع من خلال إعداد المرأة الإماراتية إعداداً شاملاً وتأهيلها وتثقيفها».