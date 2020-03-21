الامارات | استشارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■حدث خلاف مع زوجي وتوقفنا عن الحديث معاً، وتوقف عن سداد التزاماته تجاه طفليه، كما منع عني مصروف المنزل، بما في ذلك راتب الخادمة، وهو يدرك عجزي عن تحمل هذه النفقات، لأن راتبي 5000 درهم، وهو يعمل بوظيفة مرموقة، ويتقاضى راتباً ضخماً، فهل هناك إجراء قانوني يمكن اتخاذه، لإلزامه بتحمل ما عليه من مستحقات تجاه الأسرة، مع العلم بأننا لانزال متزوجين، ولم ننفصل رسمياً. (س.س)

■■بإمكانك أن تتقدمي بشكوى إلى المحكمة المختصة، تشرحين فيها أنك عاجزة عن الالتزام وحيدة بمتطلبات المنزل، وبناء على ذلك يمكن جمعكما معاً، والاتفاق على تسوية يلتزم الزوج بمقتضاها بما عليه من واجبات مادية تجاهك وتجاه طفليك، ويتم ذلك عادة بعد عقد جلسات عدة، وفي هذه الأثناء يفضل أن ترفقي بالشكوى الوثائق والإيصالات التي تثبت حجم الالتزامات المفروضة عليك، ومن المتوقع في حالة اقتناع المحكمة بموقفك أن تلزمه باقتطاع مبلغ معين من راتبه لصالح الأسرة.

وعلى أية حال، يفضل أن تحل هذه الخلافات ودياً، من أجل مصلحة الأبناء الذين يكونون الخاسر الأكبر في الخلافات بين الأب والأم، لذا من الممكن اللجوء إلى طرف ثالث، له كلمة مسموعة لدى الزوج ينصحه بإبعاد الطفلين عن أي خلافات، وعدم معاقبتهما بذنب الأم، بحرمانهما مصروفاتهما، لأن هذا حق فرضه لهم القانون.