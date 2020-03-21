الامارات | 3 طالبات يبتكرن طريقة ذكية لقياس اللياقة البدنية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت ثلاث طالبات طريقة ذكية لقياس اللياقة البدنية الصحية عند الأشخاص الذين يعانون السمنة الزائدة، ومنهم النساء وكبار المواطنين وغيرهم، وذلك من خلال زراعة قرون استشعار في مفاصل ساقي الشخص، التي بدورها تسجل حركة الجسم، وتحدّد الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها، نتيجة نشاط الشخص، كما تقيس نسبة السمنة.
وقالت الطالبات مهرة سعيد اليماحي، وبدرية راشد اليماحي، وأمل راشد اليماحي لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه الطريقة تسهم في مساعدة الأطباء على التشخيص السليم والسريع لحالة المريض بالسمنة، وتحدد الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى مضاعفات خطرة على صحة المريض. وذكرن أنهن أنجزن المشروع خلال أربعة أشهر، وسيعملن مستقبلاً على عرضه على الجهات المختصة، ومنها وزارة الصحة، لتطويره والاستفادة منه.
وشاركت الطالبات بالمشروع في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم مطلع شهر فبراير الماضي في فيستيفال آرينا - دبي.
وأكدت الطالبات أن المشروع لاقى استحسان لجنة التقييم، التي زودتهن بمجموعة من الملاحظات لتطويره وجعله قابلاً للتطبيق على أرض الواقع.
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