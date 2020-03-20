"الصحة" تعلن وفاة حالتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إحداهما من الجنسية العربية قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما.

وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين.

كما أكدت الوزارة أن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة. وقالت إن الدراسات المتوفرة عن هذا المرض توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6 % وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة.

وتهيب الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

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