أفاد المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، اليوم الجمعة، على مناطق مختلفة في الدولة.

وكتب المركز، على حسابه الرسمي على «تويتر»، «أمطار غزيرة على قرين العيش (منطقة الظفرة)، أمطار غزيرة على جزيرة أبوظبي».

وفي تغريدة لاحقة، كتب المركز «أمطار غزيرة على المرفأ (منطقة الظفرة)».

كما نقل المركز تساقط أمطار خفيفة على: دبي والشارقة والختم في منطقة العين وجزيرة دلما والشهامة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الجمعة غائماً مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد أحياناً.

كما ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية مع السحب الركامية على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 25 - 35 كم/س تصل إلى 55 كم/س أحياناً على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً مع السحب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار غزيرة إلى خفيفة على أبوظبي ومناطق في الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.