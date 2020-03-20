الامارات | "وزارة الخارجية": تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة حتى اعتماد آلية الفحص المسبق ابتداءً من بعد منتصف ليل اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن "وزارة الخارجية": تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة حتى اعتماد آلية الفحص المسبق ابتداءً من بعد منتصف ليل اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانا ملحقا بالبيان السابق حول تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة قررت فيه تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة ابتداءً من بعد منتصف ليل اليوم وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 ". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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