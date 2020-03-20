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الامارات | الإمارات تدين مقتل اثنين من موظفي الهلال الأحمر في عدن

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أبوظبي-وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة مقتل موظفين من فريق الهلال الأحمر الإماراتي، العاملين في المجال الإنساني في عدن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها.. أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولهيئة الهلال الأحمر جراء هذه الجريمة النكراء.. مشددة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد خرقا لكافة المعاهدات الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.

وثمنت الوزارة الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن وغيرها من الدول لتقديم كافة أشكال المساعدة للتخفيف عن المتضررين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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