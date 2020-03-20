قرقاش: استهداف موظفي الهلال الأحمر في عدن عمل خسيس وجبان

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، إن "جهود الهلال الأحمر الإماراتي جزءٌ أصيل من جهود الدولة الإنسانية".

وأكد، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "استهداف يد الإرهاب لاثنين من موظفي الهيئة في عدن عمل خسيس وجبان ضد من ينشرون الخير والأمل".

وأضاف "دفعت الإمارات ثمناً باهظاً في أفغانستان واليمن وغيرها. وتبقى قناعتنا بأن الخير ينتصر دائماً على الشر".

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