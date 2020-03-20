الامارات | مواعيد جديدة لمراكز "تسهيل وتدبير وتوجيه" .. تعرّف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد جديدة لمراكز "تسهيل وتدبير وتوجيه" .. تعرّف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تخفيض ساعات العمل في مراكز سعادة المتعاملين لتصبح من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، مع تخفيض ساعات العمل في مراكز الخدمة (تدبير وتسهيل وتوجيه) لتصبح من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً.

ونوّهت الوزارة إلى أن المواعيد الجديدة ستدخل حيّز التطبيق اعتباراً من الأحد المقبل، وحتى إشعار آخر ، لافتة إلى أن قنوات الخدمة الإلكترونية والذكية متوافرة على مدار الساعة.