الامارات | مواطن يضع مجمعاً سكنياً من 50 غرفة تحت تصرف الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يضع مجمعاً سكنياً من 50 غرفة تحت تصرف الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المواطن محمد غيث بن مهاه المزروعي عن وضع مجمع سكني عالي الجودة تحت تصرف الدولة، ليكون كموقع للحجر الصحي بمدينة خليفة (أ)، والمجمع يتكون من 50 غرفة بحماماتها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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