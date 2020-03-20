تعقيم سيارات الأجرة في أبوظبي «مرتين» يومياً

هالة الخياط (أبوظبي)

ينفذ مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل إجراءات احترازية يومية، لتعقيم وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، حفاظاً على سلامة الركاب من فيروس كورونا. ودعا المركز الجمهور في هذه الفترة إلى دفع رسوم «مواقف» عبر الرسائل النصية، وذلك حفاظاً على سلامتهم، لتجنب لمس أجهزة الدفع. وأوضح المركز عبر منصات التواصل التابعة له أنه يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتعقيم سيارات الأجرة، حيث يعمل على تعقيم سيارات الأجرة مرتين كل يوم، وتتضمن تنظيفها من الداخل باستخدام أجهزة الشفط وغسل المركبة، ومن ثم تعقيمها من الداخل برش الكراسي والفرش ومقدمة ومؤخرة السيارة بمادة معقمة تقضي على الفيروسات والبكتيريا، وهذه العملية يتم إجراؤها صباحا ومساءً، ليتسنى للركاب استخدام سيارات الأجرة بأمان تام. ويقدر عدد سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي بـ6390 مركبة تابعة لثماني شركات مشغلة، بالإضافة (21) مركبة أجرة مزودة برافعات لخدمة أصحاب الهمم، و(166) مركبة للأجرة العائلية.

وضمن الإجراءات المتخذة لتنظيف محطات وحافلات النقل العام بشكل متكرر، أكد المركز أنه يتم استخدام مواد التعقيم الملائمة، واتخاذ التدابير الصحية والوقائية في عملية تنظيف وتعقيم مكثف لمختلف وسائل النقل وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا بشكل يومي للمحافظة على صحة ومستخدمي الحافلات على مستوى إمارة أبوظبي، ويقوم مركز النقل المتكامل بتعقيم وسائل النقل الموجودة في المركز، وعددها 633 حافلة يتم تعقيمها بعد كل رحلة وتعقيم ليلي بتبخير الحافلة بمواد التعقيم، كما يتم تعقيم 235 محطة انتظار مرتين، صباحاً ومساءً.

وبدأ المركز بتنفيذ المرحلة الثانية من الإجراءات الاحترازية، حيث تم حالياً توفير الكمامات ومواد تعقيم داخل الحافلة لاستخدامها من قبل الركاب.