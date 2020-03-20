أبوظبي (الاتحاد) لاقت الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الإمارات لمنع انتشار فيروس «كورونا»، (كوفيد ـ19)، ارتياحاً لافتاً من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة، معتبرين أن من شأن هذه التدابير تعزيز السيطرة على الفيروس المنتشر في العديد من دول العالم. وكان الكثير من الدوائر والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية أطلقت العديد من المبادرات المتنوعة في مختلف القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه، وذلك في إطار الحرص على تعزيز صحة وسلامة الجمهور في كل مكان.

في موازاة ذلك، شددت الجهات على عدم تداول الإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي، واستقاء الأخبار الصحيحة من مصادرها، مؤكدة أن البنية التكنولوجية القوية في الدولة أسهمت في تعزيز العمل عن بُعد، وكذلك «التعليم عن بُعد»، حفاظاً على صحة الطلاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتياح مجتمعي للتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.