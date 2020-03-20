مواطنون: ملتزمون.. ولا للإشاعات

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أجمع عدد من المواطنين في إمارة الشارقة على أهمية الالتزام بكافة التحذيرات ومعايير الأمن والسلامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في سبيل منع تفشي فيروس كورونا.

وأكدوا التزامهم بالآليات التي أوصت بها الجهات الرسمية لاتباعها في ما يتعلق بالابتعاد عن أماكن التجمعات، والجلوس في المنازل، وعدم الوجود في الأماكن المزدحمة، وتطبيق معايير الوقاية من خلال الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، ودعوا إلى عدم تداول الإشاعات التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد على الأخبار من المصادر الصحيحة والمعتمدة.

وقال يحيى الهاشمي (مواطن): «نشعر بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا لتخطي هذه الأزمة من خلال الالتزام بتوجيهات حكومتنا الرشيدة، حفاظاً على حياة وصحة الجميع، من مواطنين ومقيمين، لذا لابد من التكاتف والوقوف يداً بيد لتخطي هذه المرحلة بسلام، ومن دون خسائر».

بدوره، دعا محمد علي (مواطن)، إلى ضرورة الامتناع عن تداول الإشاعات التي لا تمت للحقيقة بصلة، وقال: «على الجميع الحذر من نشر أي معلومة غير صحيحة أو غير موثقة من الجهات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إننا نمر بمرحلة تتطلب الجدية والحزم، والأمر لا يتحمل الإشاعات التي يطلقها عدد من المغردين، أو من هم ينتهزون المرحلة للوصول إلى شهرة أو إثارة القلق في المجتمع، مقابل الحصول على عدد أكبر من المتابعين، وندعم كلنا الجهات الرسمية في اتخاذ إجراءات قانونية حازمة معهم».

وأكدت فاطمة عبدالرحيم (مواطنة): «نحن فئة كبار السن، وقد التزمنا بنداء الجهات المعنية بضرورة الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات والمصافحة بحسب عاداتنا وتقاليدنا، وأجلس حاليا في المنزل، حفاظاً على سلامتي، كما أن أغلب صديقاتي ممن هن في عمري التزمن بتوجيهات الحكومة، ويعملن على تنفيذها برحابة صدر، إذ إننا على يقين بأن حكامنا وشيوخنا يرون ما هو الأفضل والأسلم لنا، ونحن طوع لأوامرهم».

كما أشارت كلثم محمود (مواطنة)، إلى أن الجهات التي اعتمدت نظام العمل عن بعد هدفت إلى الحفاظ على أمن وسلامة موظفيها، وعلى الموظفين الالتزام بالعمل من المنزل والابتعاد عن التجمعات والأماكن العامة، من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين، حيث ذلك يسهم بشكل كبير في تقليص عملية انتشار الفيروس، ومنع انتقاله من شخص إلى آخر، مؤكدة ضرورة عدم اصطحاب الأطفال إلى الأماكن العامة حتى لا يصابوا بالعدوى.