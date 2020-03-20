أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم وإيهاب الرفاعي (أبوظبي، منطقة الظفرة)

سقطت أمس أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الدولة، وبلغ ارتفاع الموج في الخليج العربي 7 أقدام بالعمق.

ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية، تشهد الدولة تقلبات جوية خلال الفترة الحالية نتيجة لتأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يعمل على تحرك تشكلات مختلفة من السحب من الغرب أغلبها عالية ومتوسطة يتخللها بعض السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائما مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار. وتوقع أن يكون طقس الغد غائما مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية مع السحب الركامية على البحر.

ويتوقع المركز أن يكون طقس يوم الأحد غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً مع سقوط أمطار يصاحبها البرق والرعد أحيانا على مناطق متفرقة. إلى ذلك، شهدت مدن منطقة الظفرة، أمطاراً تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، حيث شهدت منطقة الغويفات أمطاراً غزيرة بدأت مساء أمس الأول، واستمرت مع ساعات الصباح الأولى أمس، فيما شهدت مدينتا زايد وليوا، وبعض مدن منطقة الظفرة أمطاراً مختلفة ما بين الغزيرة والمتوسطة، واستمرت على فترات متقطعة ومختلفة طيلة أمس، مع استمرار ظهور السحب في السماء وتوقعات باستمرار هطول الأمطار. واستمرت حركة الملاحة البحرية من وإلى جزيرة دلما دون توقف، حيث انطلقت من ميناء جبل الظنة إلى جزيرة دلما أمس 3 رحلات في الصباح والظهيرة والمساء، ولم تتأثر حركة الملاحة البحرية بتقلبات الطقس التي لم تؤثر على ارتفاع الأمواج. وحذرت بلدية منطقة الظفرة سكان المنطقة ومستخدمي الطرق من تقلبات الطقس والعواصف الرملية التي يمكن أن تؤثر على مستوى الرؤية، وأهابت البلدية السكان بتوخي الحيطة والحذر والقيادة بهدوء، نظراً للأحوال الجوية السائدة التي تشهدها المنطقة. وطالبت السكان بالتواصل مع مكتب الطوارئ والأزمات على مدار الساعة عند التعرض لأي طارئ وذلك على الرقم 993، وذلك بما يضمن أمن وسلامة السكان.