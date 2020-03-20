الدنيا «ربيع»

الشارقة (وام)

يدخل فصل الربيع فلكيا الساعة 07:50 بتوقيت الإمارات اليوم ، ويستمر في النصف الشمالي من الأرض إلى 21 يونيو حيث موعد الانقلاب الصيفي.

وأكد إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية أن فصول السنة تعرف وفق عدة مفاهيم، فهناك الفصول المناخية والتي تعتمد على المناخ العام في المنطقة، والفصول الزراعية والتي تعتمد على أوقات الزرع والحصاد ونمو النبات ونضج الثمار في الإقليم، وهناك الفصول الخاصة بالرعي والصيد وهي كذلك تعتمد على الخصائص الإقليمية وسلوك الحيوانات، وغير ذلك.

وأشار الى أن أهم الظواهر الفلكية في هذا الفصل هي تعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الاعتدال الربيعي في 21 مارس ثم يزحف هذا التعامد شمالا حتى يصل إلى مدار السرطان عند الانقلاب الصيفي في 22 يونيو، كما يتساوى طول الليل والنهار في الاسبوع الذي يسبق موعد الاعتدال ثم يبدأ طول النهار بالزيادة تدريجيا، وكذلك ميل الشمس عند الزوال عن السمت «وسط السماء»، حيث يكون بحدود 65 درجة في بداية الفصل ثم تقترب الشمس من السمت مع نهايته حيث يصل الميل إلى 88 درجة. وأضاف مع أمسيات بداية فصل الربيع تتألق بعض المجموعات النجمية الرئيسية كالدب الأكبر في فوق الأفق الشمالي الشرقي والأسد متربعا صدر السماء، وتتألق مجموعة اصياد فوق الأفق الغربي وهو من أجمل المجموعات النجمية في السماء، أما أكثر النجوم تألقا فسهيل فوق الأفق الجنوبي الغربي والشعرى اليمانية ألمع نجوم السماء فوق الأفق الغربي، والعيوق فوق الأفق الشمالي الغربي، والسماك الرامح وسط السماء.

اعتدال الجو

ويمتاز فصل الربيع باعتدال الجو ويكون معدل الحرارة في بدايته تقارب 16 درجة في الحد الأدنى، وتقارب 28 في الحد الأقصى.

ويعتبر هذا الفصل امتدادا لفصل الشتاء، حيث تتقدم منخفضات جوية قادمة من وسط وشرق افريقيا وأخرى قادمة من أوروبا تتلاقى فوق أجواء الجزيرة العربية مكونة السحب التي تصاحبها أمطار غزيرة ورياح نشطة إلى قوية.

موسم الحالات المدارية

يبدأ موسم الحالات المدارية «‏‏بأنواعها منخفض مداري، عاصفة مدارية، إعصار مداري»‏‏ في شمال المحيط الهندي وبحر العرب ابتداء من مطلع شهر مايو إلى نهاية شهر يونيو، ويصل أقصاه بين منتصف مايو إلى منتصف يونيو بمعدل احتمال حصول يبلغ 40% عن بقية شهور السنة وقد تجاوز فيه عدد الحالات المدارية التي صنفت كإعصار التي أثرت على بحر العرب خلال الستين سنة الماضية أكثر من 25 إعصارا بمعدل إعصار مداري واحد على الأقل خلال فترة ثلاث سنوات. وتزدان في بداية هذا الفصل المراعي والحقول وتطلع أوراق الأشجار اليانعة وتعقد الثمار ويطيب غرس الأشجار والشتلات، وكذلك بذر بذور النباتات للمحاصيل الصيفية المختلفة ويجود عسل النحل وهو موسم وضع الأسماك للبيض وتربية صغارها لمعظم الأصناف.