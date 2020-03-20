أنور قرقاش: سننجح بتكاتف الجميع

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، فعالية الإجراءات التي تنفذها الإمارات في مواجهة فيروس كورنا المستجد «كوفيد ـ 19»، مؤكداً معاليه أننا سننجح في هذه المواجهة بتكاتف الجميع، جاء ذلك في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر». وقال معاليه: «تعمل إجراءاتنا الوطنية في الوقاية من فيروس كورونا بفعالية، وهي تقوم على مبادئ الحماية والاحتراز والوقاية وآلياتها الفحص والحجر المنزلي. مارس حياتك الطبيعية ضمن ثقافة صحية وقائية تحميك وتحافظ على صحة الآخرين، وسننجح بتكاتف الجميع».

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