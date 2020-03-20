أحمد بن مسحار: نهج راسخ

دبي ( الاتحاد) قال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: تمضي الإمارات قدماً على النهج الذي اختطه لها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في قوله: «ثروتي... سعادة شعبي»، صانعة لنفسها مكانة عالمية متفردة؛ كونها السبّاقة في تبنّي السعادة نهجاً راسخاً لتحقيق إنجازات تنموية شامخة يُشار إليها بالبنان.

ونواصل اليوم، في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، المضي قدماً على درب توفير السبل الضامنة لسعادة الناس ورفاهية المجتمع، مدعومين بقاعدة متكاملة من التشريعات والسياسات الحديثة التي تضع توفير نعم الأمن والأمان والاستقرار، التي تعتبر في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لحياة آمنة وسعيدة.

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