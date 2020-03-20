«النقل عجمان»: السعادة عن بُعد

عجمان (الاتحاد) أطلقت هيئة النقل في عجمان أول مبادرة عن بُعد، تزامناً مع يوم السعادة، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية في الدولة، ومن خلالها تم اختيار الموظفين المتميزين في الهيئة من قبل الموظفين عن طريق البريد الإلكتروني، وتهدف المبادرة لمشاركتهم آراءهم حول اختيار الموظف المتميز لنشر الطاقة الإيجابية بين الموظفين.

تم اختيار الموظفين، وفقاً لعدة معايير وهي الأداء والإنجاز والكفاءة في العمل والإبداع والابتكار والاتصال والتعامل والتعلم الذاتي والمهارات القيادية بحيث يتم الإعلان عن الأسماء الفائزة خلال المبادرة.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام هيئة النقل، إن ترسيخ ثقافة السعادة تعد من الأهداف الرئيسة التي تسعى الهيئة لتحقيقها للموظفين.

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