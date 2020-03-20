جمال السميطي: أفكار إيجابية

دبي (الاتحاد) قال القاضي الدكتور جمال السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي، إننا نرى في «اليوم العالمي للسعادة» مناسبة مهمة لنجدد العهد لقيادتنا، حفظها الله، كي نواصل العمل على ابتكار تجارب فريدة وتبني أفكار إيجابية تعزز من سعادة جميع المواطنين والمقيمين والزوار، حتى نسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون مدينتنا ودولتنا الأكثر سعادة في العالم. ولتحقيق ذلك، فإننا نقتفي أثر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – «طيب الله ثراه»، الذي علمنا أن «الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن»، وضرورة الاستثمار فيه، وهو ما يجسد مهمتنا منذ انطلاقة المعهد. وتعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من دول قليلة جعلت للسعادة استراتيجية تعمل بموجبها قيادتها وكافة مؤسساتها لإسعاد الجميع على أرضها.

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