محمد النيادي: تحقيق الرفاهية أولوية لقيادتنا

أبوظبي (الاتحاد) قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: سعادة شعب دولة الإمارات وتحقيق الرفاهية له أولوية لقيادتنا الرشيدة جعلت هذا المحور جزءاً من الهوية الإماراتية وأسلوب عمل يجب على الجميع السعي إلى تحقيقه بالتفاني والبذل والعطاء والتميز والابتكار، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تعزز وجوده وتسهم في تحقيقه، وبرؤيتها الثاقبة ونظرتها الاستشرافية للمستقبل، فإننا نحتفل في يوم السعادة هذا العام بإنجازات باهرة تضع دولتنا في مقدمة الدول المتحضرة التي تسابق الزمن بخطى واثقة وجهود حثيثة.

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