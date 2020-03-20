«السلامة الغذائية»: إعلاء مصلحة الوطن ومكانته

أبوظبي ( الاتحاد) قال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بمناسبة يوم السعادة العالمي الذي يصادف يوم العشرين من مارس كل عام: «إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ننعم بقيادة حكيمة تضع سعادة المجتمع في صدارة أولوياتها الاستراتيجية ومحور خططها التنموية والنهضوية، إيماناً منها بأن تعميق روح السعادة في المجتمع هو إرساء لقيم الإيجابية والعطاء والتميز، وإعلاء لمصلحة الوطن ومكانته، وهذا ما تجسده مبادرة الحكومة الرشيدة عام 2016 والمتمثلة بتعيين وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ضمن فريقها الوزاري، فالسعادة تعزز الانتماء وترسخ الولاء، وتعظم حس المسؤولية والمشاركة لدى الأفراد والمؤسسات في مسيرة التنمية والبناء، والحفاظ على مكتسبات ومنجزات الوطن وتمكينها بمزيد من الفرص والممكنات، وصولاً للنهوض بمكانة الدولة وتنمية مواردها وقدراتها».

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