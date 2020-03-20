بلدية العين: خطط وبرامج لرفاهية الإنسان

العين (الاتحاد) قال المهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين : إن ترجمة دولة الإمارات مفهوم السعادة فعلاً وليس مجرد شعارات، وذلك عبر تصدرها المراكز الأولى في مؤشرات السعادة العالمية، بفضل قيادة حكيمة حولت مفهوم السعادة إلى خطط وبرامج كفيلة برفاهية الإنسان وسعادته، ولعل الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية المثال الأكبر على تبني هذا المفهوم.

ولفت إلى أن كل الإمارات، أفراداً ومؤسسات ندعم هذا التوجه الحكومي عبر تطبيق مفهوم السعادة للجميع سواء كانوا موظفين في المؤسسة أو مستخدمين لخدماتنا، وللمجتمع وأفراده الذين نسعى لإسعادهم عبر تقديم خدمات ومشاريع وفعاليات نوعية، تحقيقاً لخطط السعادة.

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