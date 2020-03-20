عبدالله آل حامد: وطن السعادة والعطاء

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: بينما يحتفل العالم أجمع بيوم السعادة العالمي الذي يلتف فيه الناس حول أسباب السعادة في حياتهم، نتفق هنا في وطن السعادة، دولة الإمارات، بأن القيادة الرشيدة، هي سبب سعادتنا وعظيم امتناننا، هي الدافع الذي يحركنا ويحفزنا إلى بذل المزيد من العطاء والجهود لرفعة الوطن.وأوضح أن الاحتفال هذا العام يكتسب مكانة خاصة بتزامنها مع عام الاستعداد للخمسين، الذي نودع فيه خمسين عاماً مضت على تكاتف الجهود على مختلف الصعد، لتحقيق غاية واحدة وهي سعادة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.وأضاف معاليه أن الجهود ستتكاتف في سبيل سعادة المجتمع، وتعزيز سبل الوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أن المساعي ستتواصل كذلك للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

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