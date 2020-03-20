محمد مطر الكعبي: مجتمعنا ذو حظٍ عظيم

أبوظبي (الاتحاد) قال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في كلمة بمناسبة يوم السعادة: لقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في معرض حديثة عن أزمة فيروس كورونا المستجد «لا تشيلون هم»، هذه العبارة أحدثت صدى متتابعاً من السعادة في قلوب كل مواطن ومواطنة، وكل مقيم على تراب وطننا السعيد، وخلقت جواً مفعماً بالطاقة الإيجابية والشعور بالسرور والبهجة، فالمجتمع الإماراتي مجتمع ذو حظٍ عظيم، فهو يتقلب في ملمس ناعم من الرفاهية، خطط له القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسون، ويسير على ذلك، القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

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