«سيرا» تفعّل العمل عن بُعد

دبي (الاتحاد) أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي (سيرا) تفعيل المرحلة الثانية من نظام العمل عن بعد لـ 50% من موظفيها ولكبار السن والحوامل، ومن يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بالجهاز التنفسي، أو تلك التي تسبب نقصاً في المناعة، كما دعت كافة متعامليها إلى استخدام منصاتها الذكية الإلكترونية المتاحة لإنجاز معاملاتهم، حفاظاً على السلامة العامة.

وأكدت تأهيل الموظفين والأقسام التي ينطبق عليها القرار لتسيير الأعمال بما يضمن تقديم الخدمات بفعالية وكفاءة عالية.

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