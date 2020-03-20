تطهير يومي لأسطول النقل في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن توجهها نحو تعقيم كافة أسطول مركبات الأجرة وحافلات النقل، عبر المدن والطرق الداخلية بشكل يومي، والمكونة من 850 مركبة أجرة، و21 حافلة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية المتبعة، وحرصاً منها الحفاظ على سلامة وصحة كافة المستخدمين لأسطولها المتنوع من وسائل النقل المتاحة والعاملين من السائقين.

وقال المهندس إسماعيل البلوشي مدير عام الهيئة لـ«الاتحاد»: إن الهيئة وضعت خطط عمل وآلية جديدة تواكب الأحداث التي تشهدها المنطقة من أجل الحفاظ على سلامة العاملين في الهيئة والمستخدمين لمختلف أسطول وسائل النقل المقدمة للجمهور المستخدم من مختلف الفئات والجنسيات.

وذكر أن الهيئة وضمن خطط عملها الجديدة اتجهت نحو اعتماد طرق التعقيم مع شركات الامتياز، بحيث يتم تعقيم كافة مركبات الأجرة بشكل يومي، مع توثيق عمليات التعقيم، بالإضافة إلى تعقيم الحافلات المخصصة للنقل بين المدن والنقل الداخلي، بعد كل رحلة عن طريق أجهزة حديثة ومواد معتمدة عالمياً.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على توفير أجهزة لكشف درجة حرارة كافة السائقين العاملين على وسائل النقل من سائقي مركبات الأجرة والحافلات، وذلك بشكل يومي للتحقق من صحتهم والحفاظ على سلامتهم.

ولفت إلى أن الهيئة تتجه نحو تنفيذ التوعية الدورية المطلوبة للسائقين بالإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية توعوية ومنشورات مرئية ومقروءة والمتابعة الدائمة والمستمرة من قبل المفتشين على مدى التزام السائقين بالتعليمات الإرشادية وتطبيقها.

وأشار إلى أن الهيئة اتجهت نحو رفع الثقافة الوقائية والاحترازية للسائقين بجانب اهتمامها بتوفير المعقمات في جميع مركبات الأجرة والحافلات لكي تمكن المستخدمين لتلك الوسائل من سهولة الحصول عليها ليتم استخدامها من قبلهم.