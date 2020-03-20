مدارس «الدّار» تشارك في إعادة التدوير

أبوظبي (الاتحاد) بمناسبة اليوم العالميّ لإعادة التّدوير، أعلنت مؤسّسة الدّار للتّعليم عن أنّها ستطلق مبادرة «سيمبلي بوتلز» للمساهمة في إعادة تدوير العبوات البلاستيكيّة في الـ 18 مدرسة الّتي تشرف عليها وتديرها بشكل كامل.

ومن خلال الخطة المحدّدة لمبادرة «سيمبلي بوتلز» سيتمّ وضع أكياس تجميع الزّجاجات في مدارس مؤسّسة الدّار للتّعليم جميعها، بغية جمع أنواع البلاستيك من فئة «PET 1» مثل زجاجات المياه وتحويلها إلى ملابس جاهزة للاستخدام.

وقالت سحر كوبر، الرّئيسة التّنفيذية لمؤسسة الدّار للتّعليم: إنّ وجود عشرين ألف طالب ضمن شبكة الدّار للتّعليم، يمكّننا عمليًا من التّأثير في كمّيّات إعادة التّدوير في مجتمعاتنا.

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