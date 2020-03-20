إطلاق جائزة الطبيب الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت إمارات العطاء جائزة الطبيب الإماراتي في بادرة هي الأولى من نوعها بهدف تكريم الأطباء الذين لهم إسهامات بارزة محليا ودوليا في المجالات الطبية والإنسانية.

وأكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء أن اختيار الفائزين يعتمد على الترشيحات من قبل المؤسسات الصحية الاتحادية والمحلية والخاصة لاختيار الفائزين، وتتضمن فئات جائزة الطبيب الإماراتي فئات العمل الإنساني والتميز الأكاديمي والتميز الالكلينيكي والتميز البحثي والابتكار اضافة إلى جائزة تمنح للطبيب العربي والطبيب العالمي، وسيتم تكريم الفائزين في ملتقى زايد الإنساني.

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