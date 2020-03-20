معلم من الإمارات في قائمة «أفضل معلم في العالم»

دبي (الاتحاد)

انضم محمد مهتدي محمد، معلم التربية الخاصة في «مدرسة أنس بن النضر للتعليم الأساسي والثانوي» بإمارة الفجيرة إلى القائمة النهائية لأفضل 50 معلماً مرشحاً لنيل «جائزة أفضل معلم في العالم 2020» التي تقدمها «مؤسسة فاركي» بالشراكة مع «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» (اليونسكو). وتعد الجائزة التي تحتفي الآن بعامها السادس أكبر جائزة من نوعها في العالم بقيمتها البالغة مليون دولار أميركي.

ووقع الاختيار على مهتدي للقائمة النهائية من بين أكثر من 12 ألف مرشح ومتقدم من أكثر من 140 دولة حول العالم.

وقال صني فاركي، مؤسس «مؤسسة فاركي»: يكتسي الاحتفاء بمعلمي العالم أهمية غير مسبوقة في عصرنا الراهن، لاسيّما أن العالم يستهل اليوم عقداً جديداً يحفل بالعديد من التحديات الكبرى بدءاً من التغير المناخي والنزاعات إلى الفروقات المتزايدة وانتشار الأوبئة عالمياً.

وقالت ستيفانيا جيانيني، مساعدة المديرة العامة للتربية في اليونسكو: «جميع أطفال العالم يستحقون التعلم على يد معلمين ملهمين يستحقون بدورهم أعلى مستويات التقدير الاجتماعي. وتزامناً مع بداية عقد جديد لاتخاذ الخطوات العملية الجبارة على صعيد التعليم، بادرنا إلى التعاون مع الجائزة باعتبارها داعماً رئيسياً. وفي عالمنا المعاصر، يتعين على الحكومات في مختلف أنحاء العالم أن تحرص على الاستثمار في المعلمين للوفاء بالتزاماتها بتوفير تعليم عالي الجودة بحلول العام 2030».

التعليم العلاجي

محمد مهتدي يتعامل مع كل طالب وفقاً لمؤهلاته وقدراته الفردية ويستجيب لأساليبهم الفردية في التعلم. ويتبع محمد أسلوباً مع الطلاب الذين يعانون من اضطراب التوتر، كما يستخدم الاستراتيجيات المعروفة مع الطلاب الذين يعانون من قلة الانتباه أو عدم التركيز. أما الطلاب الذين يعانون من صعوبة في الرؤية، فيتبع محمد مزيجاً من آليات التعلم الفردي والتسجيلات الصوتية وتحويل الدروس المرئية إلى كتب صوتية باستخدام أجهزة الآيباد والأجهزة اللوحية.