أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة الرميثي للاستثمار من خلال ذراعها العقارية إيقاف تحصيل الإيجارات من المحلات التجارية، لفترة سماح لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.

وقال رجل الأعمال الإماراتي أحمد الرميثي في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعلن قرارنا في مجموعة الرميثي للاستثمار وعبر ذراعها العقاري إيقاف تحصيل الإيجارات من المحلات التجارية من المؤجرين واعتبارها فترة سماح لفترة ثلاثة أشهر قادمة».

وعزا هذه الخطوة إلى الدعم المجتمعي والتعاضد تحت راية الوطن الغالي، وتعزيز ثقافة التعاون بين أفراد المجتمع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر « الرميثي للاستثمار» توقف تحصيل الإيجارات من المحال التجارية لـ3 شهور مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.