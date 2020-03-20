«الإمارات للسياقة» يطلق نظاماًً إلكترونياًً للتدريب

دبي (وام) أطلق «معهد مواصلات الإمارات للسياقة»، مركز التدريب الذكي المتنقل، ومشروع التعلم الذكي، والنظام الإلكتروني للتدريب، إضافةً إلى خدمة تعليم القيادة المخصصة لكبار الشخصيات من خلال المركبات الكهربائية الفاخرة.

وقال بدر العطار، المدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجير بدبي والشارقة في مواصلات الإمارات إن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في التدريب ساهم في رفع عدد المقبلين على خدمات التدريب في معهد مواصلات الإمارات للسياقة، بما يؤكد الإقبال المتزايد من المجتمع على استخدام التقنيات الحديثة في التعليم.

وعن مشروع مركز التدريب الذكي المتنقل، أفاد عبدالله المدحاني مدير مركز مواصلات الإمارات للتدريب، بأن المشروع يسهم في تحقيق أقصى درجات السلامة والأمان لكافة المتدربين عبر الحد من نسبة الحوادث، وذلك من خلال جهاز ذكي لمحاكاة دور السائق أثناء التدريب الحي على الطريق المستخدم من خلال شاشات تصوير كبيرة تغطي رؤية كاملة ودقيقة للمتدرب، فيما يتم من خلال مشروع خدمة تعليم السياقة لكبار الشخصيات VIP، تنفيذ عمليات التدريب من خلال مركبات كهربائية فاخرة، صديقة للبيئة، ومخصصة لتعليم السياقة لفئة كبار الشخصيات.

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