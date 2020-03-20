أبوظبي (وام) أعلنت إدارة شركة «فندق قصر الإمارات» عن تسخير إمكاناتها البشرية والأعمال اللوجستية كافة كالنقل والتنظيف والخدمات لدعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكدت إدارة شركة القصر أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع المسؤولية المجتمعية للشركة وحرصها المتواصل على دعم ومساندة الجهود الوطنية كافة لكل ما فيه صالح المجتمع وخدمته.

وأوضحت أنه جرى تدريب أعداد من الكوادر البشرية العاملة في «قصر الإمارات»، وتأهيلها للتعامل مع طبيعة الخدمات التي ستقدمها، وأصبحت جاهزة للانخراط في الميدان ومعاونة فرق العمل الموجودة في مختلف المواقع في الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «قصر الإمارات» يدعم إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.