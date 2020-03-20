علي المعلا يطلع على إجراءات بلدية أم القيوين

أم القيوين (وام) ترأس الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين أمس، الاجتماع الموسع لقطاع حماية البيئة والسلامة العامة وقطاع الخدمات المساندة وقطاع النقليات والخدمات العامة بالدائرة للاطلاع على الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل إدارات البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكد ضرورة التطبيق الدقيق للتدابير الوقائية للحد من انتشار الأوبئة والفيروسات.

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