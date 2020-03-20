الامارات | «المعاشات» تفعّل العمل عن بُعد في جميع مراكز سعادة المتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعاشات» تفعّل العمل عن بُعد في جميع مراكز سعادة المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تفعيل العمل عن بُعد في مراكز سعادة المتعاملين، التابعة للهيئة في مختلف إمارات الدولة، اعتباراً من بعد غد 22 مارس 2020، وستكون جميع المراكز مغلقة حتى إشعار آخر، وستقدم جميع الخدمات للمتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني www.gpssa.gov.ae أو من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80010.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة، حنان السهلاوي، إن «تفعيل نظام العمل عن بُعد خطوة تهدف إلى دعم الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس (كورونا)»، مشيرة إلى أن الهيئة تكيّف إجراءاتها بحيث تضمن تقديم خدماتها بالفاعلية والكفاءة نفسيهما اللتين كانتا تقدمان في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها.

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وقالت إن «جميع الخدمات التي تنجزها الهيئة لن تتأثر بأي إجراءات يتم اتخاذها في مثل هذه الظروف، من أجل المحافظة على صحة المتعاملين والموظفين وسلامتهم، وعلى العكس ستضاعف الهيئة جهودها من أجل إنجاز المعاملات بمعدلات أعلى من المستهدف».

وأكدت السهلاوي أن التكاتف والتلاحم المجتمعي اللذين يميزان مجتمع دولة الإمارات، قادران على تجاوز التحديات التي خلفها فيروس «كورونا» على مختلف قطاعات الأعمال، ومنها قطاع المعاشات، مشيرة إلى أن الهيئة على وجه الخصوص ستستفيد من هذه التجربة التي خلفها فيروس «كورونا»، لوضع سيناريوهات من أجل التعامل مع مثل هذه الأزمات مستقبلاً.