الامارات | «مواصلات الإمارات» تتبنى التكنولوجيا الذكية في تدريب السائقين

شكرا لقرائتكم خبر عن «مواصلات الإمارات» تتبنى التكنولوجيا الذكية في تدريب السائقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجير في دبي والشارقة بمواصلات الإمارات، بدر العطار، بأنه يتم تبني وتوظيف حزمة من البرامج التكنولوجية الذكية لدى تقديم برامج تعليم السياقة، من خلال «معهد مواصلات الإمارات للسياقة»، بما ينسجم مع توجهات الدولة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار لدى تقديم الخدمات للمتعاملين، مضيفاً أن المعهد أطلق مشروعات ذكية عدة، منها مركز التدريب الذكي المتنقل، ومشروع التعلم الذكي، والنظام الإلكتروني للتدريب، إضافة إلى خدمة تعليم القيادة المخصصة لكبار الشخصيات من خلال المركبات الكهربائية الفاخرة.

وأوضح أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في التدريب أسهم في رفع عدد المقبلين على خدمات التدريب في المعهد، بما يؤكد الإقبال المتزايد من المجتمع على استخدام التقنيات الحديثة في التعليم، لاسيما أن هذه التقنيات تعمل على توفير الجهد والوقت والمال في آنٍ واحد، عوضاً عن الراحة النفسية وتخفيف الارتباك في الحصص العملية والميدانية لدى المبتدئين.

وأفاد مدير مركز مواصلات الإمارات للتدريب، عبدالله المدحاني، بأن المشروع يسهم في تحقيق أقصى درجات السلامة والأمان لكل المتدربين، عبر الحد من نسبة الحوادث، وذلك من خلال جهاز ذكي لمحاكاة دور السائق أثناء التدريب الحي على الطريق المستخدم، من خلال شاشات تصوير كبيرة تغطي رؤية كاملة ودقيقة للمتدرب، فيما يتم من خلال مشروع خدمة تعليم السياقة لكبار الشخصيات VIP، تنفيذ عمليات التدريب من خلال مركبات كهربائية فاخرة، صديقة للبيئة.