الامارات | شرطة ونيابة الشارقة تفعّل «التحقيق عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة ونيابة الشارقة تفعّل «التحقيق عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة مراكز الشرطة الشاملة ونيابة الشارقة الكلية تفعيل «منظومة التحقيق عن بعد»، بعد إجراء بعض التعديلات والتحسينات عليها، تجاوباً مع توجيهات القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشهد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، ورئيس نيابة الشارقة الكلية، المحامي العام المستشار أنور الهرمودي، أمس، بدء تطبيق «منظومة التحقيق عن بعد» فعلياً في مركز شرطة واسط الشامل، لتشمل كل مراكز شرطة الشارقة الشاملة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

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وتتيح «منظومة التحقيق عن بعد» إمكانية توجيه الأسئلة والاستماع لأقوال المدعى عليه عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي من قبل النيابة العامة من خلال غرف مجهزة بمنظومة إلكترونية متكاملة، وصولاً إلى إجراء تحقيق عادل، بالإضافة إلى تسريع عملية التحقيق في مختلف القضايا وفقاً لآلية العمل الجديدة في الغرفة دون الحاجة لحضور المدعى عليه إلى النيابة لسماع أقواله، بما يتماشى مع التشريعات والإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة أن تطبيق منظومة التحقيق عن بعد جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها شرطة الشارقة ونيابة الشارقة الكلية باستخدام أنظمة التواصل المرئي التقني في مراكز الشرطة الشاملة عبر تطبيق أفضل الوسائل التقنية المتطورة والمتوافرة بالخدمات الإلكترونية وأنظمة الاتصالات بشرطة الشارقة، بشكل يتيح تسهيل إمكانية متابعة إجراءات البلاغات والقضايا إلكترونياً، تعزيزاً لاستمرارية الأعمال في بيئة تضمن حماية الموظفين والموقوفين والمتعاملين وتؤمن سلامتهم، مشيراً إلى أن تطبيق المنظومة سيشمل جميع مراكز الشرطة الشاملة على مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة.