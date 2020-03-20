الامارات | إنفوغرافيك: فيروس «كورونا».. الإصابة والوقاية

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوغرافيك: فيروس «كورونا».. الإصابة والوقاية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دراسة جديدة أجرتها كلية «جونز هوبكنز بلومبرغ» للصحة العامة أن التقديرات المبكرة تشير إلى أن فترة الحضانة المتوسطة لفيروس كورونا الجديد «كوفيد-١٩» هي يوم إلى خمسة أيام، على غرار «سارس»، الأمر الذي قد يساعد في السيطرة على الفيروس، ومنع انتشاره. ولا تعني هذه الدراسة أن شخصاً ما ستظهر عليه أعراض المرض بوضوح تام بعد خمسة أيام، لكن يمكن التحقق من صحة الإصابة بالمرض خلال فترة الحجر الصحي الحالية، التي تبلغ مدتها أسبوعين باعتبارها الفترة الزمنية المثلى لعزل الحالات المشتبه فيها

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